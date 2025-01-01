Тайм-менеджмент Екатерины Великой в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает на лекцию «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц» с чаепитием и экскурсией по особняку. Спикер Анастасия Кора-Белоусова, искусствовед и филолог-литературовед, расскажет о распорядке дня удивительной женщины, которая стала истинной преемницей Петра Великого.

Что ждет зрителей?

На лекции мы узнаем:

во сколько просыпалась и отходила ко сну Екатерина II;

что она ела;

как организовывала процесс работы;

чем бодрилась.

Анастасия также обсудит распорядок дня других российских императоров, таких как:

Петя I — Великий трудоголик;

Николай I — «самый красивый мужчина Европы»;

Николай II — «самый спортивный русский царь с феноменальной памятью».

Экскурсия по «Особняку Серебрякова»

Перед началом лекции зрителей ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. В особняке сохранился оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Парадный вход украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал восхищает своими цветами, резными и расписными потолками.

Несколько залов также хранят изразцовые печи XIX века, что добавляет особую атмосферу этому историческому месту.

Важно знать!

В стоимость билета входят лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет разделена на две группы — в 13:40 и 14:05. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут, а всего мероприятие продлится 2 часа. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.