Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция с чаепитием и экскурсией. «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц»
Киноафиша Лекция с чаепитием и экскурсией. «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц»

Лекция с чаепитием и экскурсией. «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тайм-менеджмент Екатерины Великой в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает на лекцию «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц» с чаепитием и экскурсией по особняку. Спикер Анастасия Кора-Белоусова, искусствовед и филолог-литературовед, расскажет о распорядке дня удивительной женщины, которая стала истинной преемницей Петра Великого.

Что ждет зрителей?

На лекции мы узнаем:

  • во сколько просыпалась и отходила ко сну Екатерина II;
  • что она ела;
  • как организовывала процесс работы;
  • чем бодрилась.

Анастасия также обсудит распорядок дня других российских императоров, таких как:

  • Петя I — Великий трудоголик;
  • Николай I — «самый красивый мужчина Европы»;
  • Николай II — «самый спортивный русский царь с феноменальной памятью».

Экскурсия по «Особняку Серебрякова»

Перед началом лекции зрителей ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. В особняке сохранился оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Парадный вход украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал восхищает своими цветами, резными и расписными потолками.

Несколько залов также хранят изразцовые печи XIX века, что добавляет особую атмосферу этому историческому месту.

Важно знать!

В стоимость билета входят лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет разделена на две группы — в 13:40 и 14:05. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут, а всего мероприятие продлится 2 часа. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Купить билет на выставка Лекция с чаепитием и экскурсией. «Тайм-менеджмент Екатерины Великой: распорядок дня русских царей и цариц»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
14:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
24 ноября в 18:30 Севкабель Порт
от 900 ₽
Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
0+
Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
10 октября в 12:00 Музей флорентийской мозаики им. Ошкукова
от 300 ₽
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
13 октября в 13:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше