Скандалы и интриги семьи Романовых: лекция и чаепитие

Кто из Романовых не мог справиться с клептоманией? Как один из представителей царской семьи сумел построить многомиллионную бизнес-империю? Почему супруга Николая II, ожидая наследника, запретила врачам проводить осмотры? Эти и другие увлекательные вопросы поднимутся на лекции, которая состоится в особняке Серебрякова.

История, полная противоречий

На протяжении 300 лет Романовы находились на вершине Российского государства. Однако за блеском царских церемоний скрывались простые люди с обычными человеческими слабостями и страстями. В начале XX века мир меняется, и на поверхность выходят скандалы, интриги и расследования, которые касаются всей царствующей семьи и, следовательно, всей страны.

Лекция от bigcity.art

На встрече, организованной командой bigcity.art, вы сможете узнать, как члены семьи Романовых относились друг к другу и какие странные поступки совершали в стремлении понять свою эпоху. Спикером выступит Игорь Греков — политолог, лектор и автор экскурсий об эпохе революций.

Формат мероприятия

Внимание! В стоимость билета входит лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия пройдет до начала лекции, разделенная на две группы: в 14:10 и 14:35. Продолжительность экскурсии — 25 минут, всего мероприятие займет 2 часа 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательную историю семьи Романовых, узнать о ее тайнах и скандалах, а также насладиться чаепитием в уникальной атмосфере.