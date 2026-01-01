Лекция с чаепитием и экскурсией в особняке Серебрякова

Коко Шанель — одна из самых мифологизированных фигур в мире моды. Её называют революционеркой, гением и женщиной, которая «изменила всё». Но насколько это соответствует действительности?

На лекции от образовательного проекта bigcity.art мы подробно разберём самые популярные мифы о жизни и работе Коко Шанель, которые на протяжении десятилетий тиражируются в интернете, СМИ и блогах. Обсудим, что именно Шанель сделала сама, а что стало результатом коллективной работы, удачного присвоения и мифотворчества.

Истории из жизни кутюрье

Вы услышите десяток захватывающих историй, которые помогут открыть личность Коко Шанель с новых ракурсов и глубже понять её вклад в мир моды.

Экскурсия по изысканному дому

Перед началом лекции вас ждёт экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная лестница. Каждый зал имеет свой цвет, а резные и расписные потолки, а также лепной декор создают атмосферу роскоши. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Лектор

Лекцию проведёт Мадина Зарандия — спикер проекта bigcity.art, историк искусства и моды, а также персональный стилист.

Детали

В стоимость билета входит экскурсия, лекция и чаепитие. Экскурсия начинается в 15:00, а лекция — в 15:30. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут, всего мероприятие продлится 2 часа. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.