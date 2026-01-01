Лекция по истории в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на лекцию от образовательного проекта bigcity.art, посвящённую четырем захватывающим историям любви российских императоров. Узнайте, как на русском троне любили, изменяли, прощали и сохранили брак в непростых условиях.

Николай I: Верность и испытания

Начнем с Николая I, чей брак пережил даже официальную любовницу при дворе. Его история — это пример терпения и преданности, которые стали основой его семьи.

Александр II: Любовь и утраты

Далее мы рассмотрим жизнь Александра II, чей первый брак был разрушен страстной любовью и созданием второй семьи при живой супруге. Эта история полна драматизма и противоречий.

Александр III: Пример верности

Вспомним Александра III — редкий пример верности и стабильности. Его брак, начавшийся с чужой помолвки, стал самым спокойным и тёплым в династии Романовых.

Николай II: Романтика и преданность

Завершим наш рассказ историей Николая II, который женился по сердцу и оставался преданным своей супруге до конца жизни. Это романтическое путешествие отражает не только личные судьбы императоров, но и атмосферу целой эпохи.

Экскурсия и лекция

Перед началом лекции вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Это здание сохранило оригинальный фасад и великолепные интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вы сможете увидеть:

Парадную лестницу из белого мрамора в вестибюле;

Парадные залы с уникальными цветами и резными потолками;

Изразцовые печи XIX века в нескольких залах.

Лектором презентации станет Дарья Сидорова — эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.

Условия участия

В стоимость билета входят экскурссия, лекция и чаепитие. Начало экскурсии назначено на 14:30, лекция стартует в 15:00. Общая продолжительность мероприятия составит 2 часа. Мы рекомендуем данный формат для всех категорий зрителей старше 12 лет.