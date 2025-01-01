Лекция с чаепитием в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Что связывает искусство и бизнес? Почему крупные бренды уже более ста лет приглашают художников для продвижения своих товаров? Ответы на эти вопросы вы сможете получить на лекции, которая пройдет в уникальном пространстве Дома искусств «Особняк Серебрякова».

Тема лекции

Спикер Наталья Карасёва, известный искусствовед и сооснователь образовательного проекта bigcity.art, расскажет о том, как известные художники 20 и 21 века помогали крупным брендам рассказывать о себе. Вы узнаете интересные факты о работах таких мастеров, как Энди Уорхол и Марк Шагал, которые создавали яркие этикетки для вин, а также о скандальной рекламной кампании бренда Tiffany, где фигурировала картина Жана-Мишеля Баскиа.

Экскурсия по особняку

Перед началом лекции вас ждет увлекательная экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы сможете насладиться великолепной парадной лестницей из белого мрамора и уникальными залами, каждый из которых имеет свой собственный цвет и изысканное оформление потолков и лепного декора. В нескольких залах сохранились оригинальные изразцовые печи XIX века.

Общие сведения

Внимание! В стоимость билета входит лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия будет разделена на две группы — в 13:40 и 14:05, и продлится 25 минут. Общее время мероприятия составит 2 часа. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность узнать о роли искусства в рекламе и адаптировать свои представления о бизнесе через призму творчества!