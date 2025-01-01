Запутанные детективные истории на рубеже веков. Лекция в особняке Серебрякова

От загадочного убийства в поезде до мнимого Великого князя – мы погрузимся в самые громкие криминальные дела, в которых не обошлось без вмешательства сыскной полиции. Как стало возможным многомиллионное ограбление банка, которое находилось под личным контролем Императора? Что делать бедному, мечтающему о жизни великого князя? На эти и другие вопросы ответят запутанные детективные истории, произошедшие в России на грани 19 и 20 веков.

Меняющиеся времена и новые технологии

Начало 20 века стало периодом стремительных изменений: развивались технологии, менялись люди и сама страна. Преступления становились более изощренными и масштабными, что требовало от сыскной полиции применения новейших методов расследования. В числе таких технологий были дактилоскопия, антропометрия и фотосъемка.

Лекция от команды bigcity.art

На лекции, которую проведет Игорь Греков – политолог и автор лекций о революционных эпохах, мы обсудим самые каверзные криминальные дела. Зрителей ждут захватывающие истории, включая случай с лже-Великим князем, многомиллионное ограбление банка под контролем Императора и загадочное убийство в поезде, где даже личность убитого представляет собой настоящую загадку.

Информация о мероприятии

В стоимость билета включены не только лекция, но и чаепитие, а также экскурсия, которая пройдет до начала лекции. Экскурсия будет разделена на две группы, время начала: 13:40 и 14:05. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут, а всего мероприятие продлится 2 часа 10 минут. Мы рекомендуем посещение мероприятия всем зрителям старше 12 лет.