Погружение в мир искусства через кинематограф. Лекция с чаепитием в Особняке

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальную лекцию, где мы откроем завесу над тем, какие великие картины мастеров, таких как Вермеер, Моне, Брейгель и Ван Гог, стали частью кино. Вы узнаете, какие живописные произведения употребляют в своих фильмах такие режиссёры, как Вуди Аллен и Уэс Андерсон, и как они акцентируют внимание на искусстве.

Искусство в кино

На лекции от команды образовательного проекта bigcity.art мы обсудим, как произведения искусства, такие как «Кувшинки» Моне и «Девушка с жемчужной серёжкой» Вермеера, появляются на экране. Также поговорим о том, какие персонажи «жили» на стенах замков Хогвартса и как даже мельчайшие детали могут влиять на визуальный язык современных фильмов.

Экскурсия по дому

Перед началом лекции посетителей ожидает экскурсия по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы сможете насладиться великолепной мраморной лестницей в вестибюле парадного входа, а также оценить уникальные резные и расписные потолки в каждом из парадных залов. В некоторых залах сохранены изразцовые печи XIX века.

Спикер и продолжительность мероприятия

Лекцию проведёт Юлия Страйста-Бурлак — искусствовед и специалист по искусству 19 века и повседневной жизни, являющаяся спикером образовательного проекта bigcity.art.

Внимание! В стоимость билета включены лекция, чаепитие и экскурсия. Экскурсия будет проводиться до начала лекции и разделена на две группы — в 13:40 и 14:05. Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а всего мероприятие продлится 2 часа. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.