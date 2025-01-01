Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция с чаепитием и экскурсией. Драгоценности в культуре: от Тюдоров до мультфильма «Анастасия»
Киноафиша Лекция с чаепитием и экскурсией. Драгоценности в культуре: от Тюдоров до мультфильма «Анастасия»

Лекция с чаепитием и экскурсией. Драгоценности в культуре: от Тюдоров до мультфильма «Анастасия»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция о культовых драгоценностях в «Особняке Серебрякова»

Приглашаем вас на изысканную лекцию с чаепитием в старинный дом искусств «Особняк Серебрякова». На мероприятии мы вспомним культовые исторические украшения и то, как они были интерпретированы в массовой культуре.

Уникальные драгоценности

В центре внимания окажется коллекция украшений великой княгини Марии Павловны, которая была чудом спасена от Революции. Также поговорим о драгоценностях английской королевской семьи, получивших необычное прочтение благодаря Сальвадору Дали.

Легендарные камни в культуре

Вы узнаете о книгах и фильмах, где появляются знаменитые камни, ожерелья и подвески: от «Трёх мушкетеров» до «Титаника». Вас ждут запоминающиеся факты о драгоценностях, принадлежавших монаршим особам, а также вдохновение от роскошных парюр и тиар.

Экскурсия по особняку

Перед началом лекции вы сможете насладиться уникальной экскурсией, погружая вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Детали мероприятия

Внимание! В стоимость билета входят лекция, чаепитие и экскурсия по особняку. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на две группы — в 13:10 и 13:35. Продолжительность экскурсии — 25 минут, всего мероприятие займет 2 часа 10 минут.

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность прикоснуться к миру роскоши и истории!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
14:00 от 3900 ₽

В ближайшие дни

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
14 августа в 11:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
Квест «Тайны леса»
6+
Интерактивный
Квест «Тайны леса»
11 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 625 ₽
Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
19 сентября в 15:00 Музей музыки
от 100 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше