Лекция о культовых драгоценностях в «Особняке Серебрякова»

Приглашаем вас на изысканную лекцию с чаепитием в старинный дом искусств «Особняк Серебрякова». На мероприятии мы вспомним культовые исторические украшения и то, как они были интерпретированы в массовой культуре.

Уникальные драгоценности

В центре внимания окажется коллекция украшений великой княгини Марии Павловны, которая была чудом спасена от Революции. Также поговорим о драгоценностях английской королевской семьи, получивших необычное прочтение благодаря Сальвадору Дали.

Легендарные камни в культуре

Вы узнаете о книгах и фильмах, где появляются знаменитые камни, ожерелья и подвески: от «Трёх мушкетеров» до «Титаника». Вас ждут запоминающиеся факты о драгоценностях, принадлежавших монаршим особам, а также вдохновение от роскошных парюр и тиар.

Экскурсия по особняку

Перед началом лекции вы сможете насладиться уникальной экскурсией, погружая вас в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Детали мероприятия

Внимание! В стоимость билета входят лекция, чаепитие и экскурсия по особняку. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет поделена на две группы — в 13:10 и 13:35. Продолжительность экскурсии — 25 минут, всего мероприятие займет 2 часа 10 минут.

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность прикоснуться к миру роскоши и истории!