Что приходит на смену постмодернизму? Лекция в Музейном центре

В XXI веке возникло понимание того, что постмодернизм исчерпал себя. Это открытие стало поводом для глубоких размышлений о новых течениях в искусстве. Куда движется современный театр? Что стоит за терминами, такими как альтермодернизм, метамодернизм и постпостмодернизм? Это вопросы, которые требуют внимательного анализа и обсуждения.

В лекции, проводимой педагогом и искусствоведом Александрой Семеновой-Ситниковой, кандидатом философских наук и доцентом Гуманитарного института Сибирского федерального университета, зрителей ждет увлекательное путешествие по загадкам современного искусства. Александра освятит ключевые аспекты новых художественных направлений и поможет понять, каким образом они влияют на театр и общее восприятие искусства.

Этот уникальный спектакль станет не только познавательным, но и откроет новые горизонты для зрителей, желающих глубже разобраться в изменения искусства в XXI веке. Не упустите возможность посетить лекцию и задать свои вопросы эксперту!