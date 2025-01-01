Художник. Конструктивист. Пионер дизайна. Фотограф-новатор. Гений рекламы. Все эти титулы принадлежат Александру Родченко — человеку, который переизобрёл визуальный язык целой эпохи.
На предстоящей лекции будут представлены все грани его многогранного таланта. Уникальная возможность увидеть, как идеи Родченко шокировали традиционное искусство и каким образом они продолжают влиять на современное общество.
Раиса Воскресенская — искусствовед и научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», поделится своими глубокими знаниями о Родченко, его работах и его роли в развитии искусства XX века.
Не упустите шанс погрузиться в мир одного из самых значимых художников XX века и открыть для себя его наследие!