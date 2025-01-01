Лекция об Александре Родченко: революционер искусства

Художник. Конструктивист. Пионер дизайна. Фотограф-новатор. Гений рекламы. Все эти титулы принадлежат Александру Родченко — человеку, который переизобрёл визуальный язык целой эпохи.

На предстоящей лекции будут представлены все грани его многогранного таланта. Уникальная возможность увидеть, как идеи Родченко шокировали традиционное искусство и каким образом они продолжают влиять на современное общество.

Спикер лекции

Раиса Воскресенская — искусствовед и научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира», поделится своими глубокими знаниями о Родченко, его работах и его роли в развитии искусства XX века.

Что узнать на лекции?

Как Родченко изменил восприятие искусства своей эпохи.

Влияние его работы на современный дизайн и рекламу.

Интересные факты из жизни и творчества Александра Родченко.

Не упустите шанс погрузиться в мир одного из самых значимых художников XX века и открыть для себя его наследие!