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Лекция «Ренуар и женская красота: взгляд влюблённого художника»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Ренуар и женская красота: взгляд влюблённого художника»

Лекция «Ренуар и женская красота: взгляд влюблённого художника»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о женской красоте в творчестве Ренуара

В «Люмьер-Холле» состоится лекция, посвященная отношению Огюста Ренуара к женской красоте и особенностям его творчества. Ренуар, работы которого сегодня считаются вершиной изящества, когда-то подвергался критике за якобы игнорирование линии и нарушение композиции.

Ирина Кустова, известный историк искусства и арт-менеджер, подробно разберет причины противоречивой репутации этого великого художника. Лекция будет особенно интересна тем, кто увлекается искусством и анализом живописи.

«Попробуйте объяснить господину Ренуару, что женский образ — это не масса гниющей плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, свидетельствующими о полном разложении трупа!» — так резко высказались о мастере в его время, хотя его творения сегодня вызывают восхищение и становятся объектом изучения.

Приходите на лекцию «Ренуар и женская красота: взгляд влюбленного художника», чтобы узнать больше о сложных нюансах восприятия творчества Ренуара и увидеть, какие эмоции его произведения вызывают до сих пор.

Не упустите возможность расширить свои знания об искусстве!

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Сентябрь
5 сентября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

Фотографии

Лекция «Ренуар и женская красота: взгляд влюблённого художника»

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