Лекция о женской красоте в творчестве Ренуара

В «Люмьер-Холле» состоится лекция, посвященная отношению Огюста Ренуара к женской красоте и особенностям его творчества. Ренуар, работы которого сегодня считаются вершиной изящества, когда-то подвергался критике за якобы игнорирование линии и нарушение композиции.

Ирина Кустова, известный историк искусства и арт-менеджер, подробно разберет причины противоречивой репутации этого великого художника. Лекция будет особенно интересна тем, кто увлекается искусством и анализом живописи.

«Попробуйте объяснить господину Ренуару, что женский образ — это не масса гниющей плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, свидетельствующими о полном разложении трупа!» — так резко высказались о мастере в его время, хотя его творения сегодня вызывают восхищение и становятся объектом изучения.

Приходите на лекцию «Ренуар и женская красота: взгляд влюбленного художника», чтобы узнать больше о сложных нюансах восприятия творчества Ренуара и увидеть, какие эмоции его произведения вызывают до сих пор.

Не упустите возможность расширить свои знания об искусстве!