Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи»
Билеты от 600₽
Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи»

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О выставке

Лекция о Рембрандте и золотом веке голландской живописи

В рамках предстоящей лекции вы сможете познакомиться с биографией и искусством знаменитого художника Рембрандта ван Рейна. Мы рассмотрим ключевые моменты его творческого пути и погрузимся в атмосферу золотого века голландской живописи.

Золотой век голландской живописи

Это время стало настоящей революцией в искусстве. Мы узнаем о его основных представителях, которые оказали влияние на развитие живописи. В XVII веке в Голландии зародился уникальный феномен арт-рынка, что также будет затронуто в лекции.

О лекторе

Лекцию проведет Наталия Дядюнова, искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания и опыт сделают встречу особенно интересной и познавательной для всех любителей изобразительного искусства.

Не упустите возможность ощутить дух времени и узнать больше о великом художнике и его эпохе!

Март
15 марта воскресенье
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 600 ₽

Фотографии

Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи» Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи» Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи» Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи» Лекция «Рембрандт и золотой век голландской живописи»

