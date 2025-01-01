Космическое приключение с Мишкой и Снежком в Волгоградском планетарии

Приглашаем юных зрителей в удивительное путешествие в мир космоса! Спектакль «Медвежонок Мишка и теленок Снежок» познакомит детей с загадками звездного неба и необычными явлениями, которые оно таит.

Знакомство с космосом

Мишка и его друг теленок Снежок с нетерпением ждут, чтобы узнать больше о космосе. Их исследование начинается с наблюдения за звездами, где их ждет много интересного. В этом увлекательном путешествии им поможет космический волшебник Планетарик, который откроет двери в мир астрономии.

Приглашение на Север

Мишка получает приглашение от своего друга, белого медвежонка Арктика, посетить Север. С помощью аппарата «Планетарий» и эффектов звездного зала, герои и маленькие зрители отправятся к Северному полюсу. Здесь они узнают удивительные факты: как трудно определить время, как вес увеличивается, и почему тень остается одинаковой в течение суток во время полярного дня.

Путешествие на Луну

Но это еще не все! Вместе с теленком Снежком маленькие посетители планетария смогут отправиться на Луну. Они выяснят, что такое лунные моря, сколько длится лунный день и какая температура на спутнике Земли. Это знание обогатит их представления о космосе и подарит незабываемые впечатления.

Не пропустите возможность отправиться в это космическое приключение с Мишкой и Снежком! Спектакль научит детей любить астрономию и мечтать о звездах.