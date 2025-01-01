Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Путешествие через время и пространство»
Киноафиша Лекция «Путешествие через время и пространство»

Лекция «Путешествие через время и пространство»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Научно-познавательная лекция «Путешествие через время и пространство»

Приглашаем вас в удивительное приключение вместе с девочкой Машей и ее новым другом Светозаром! Эта лекция обещает стать настоящим путешествием в мир знаний и открытий.

Удивительные встречи

Маша всегда мечтала о невероятных приключениях. Однажды она оказалась в далеком прошлом, где встретила любознательного мальчика Светозара, который обожал наблюдать за Солнцем. Благодаря Маше, он узнал, что такое Солнце, звезды и как устроена планета Земля.

Космическое путешествие

Но на этом чудеса не закончились! На космолете прилетел ученый гном и пригласил детей в космическое путешествие. Светозар и Маша увидели Землю из космоса, пролетели через тоннели космического пространства (так называемые кротовые норы) и совершили межзвездное путешествие к далеким планетам.

Научное познание

Лекция «Путешествие через время и пространство» будет сопровождаться захватывающими проекционными эффектами астрономических явлений, предоставляемыми аппаратом Цейса. Это не только визуальное, но и образовательное удовольствие для зрителей!

Вводная часть

Начало лекции включает вводную часть, которая раскрывает историю планетария и знакомит с экспонатами звездного дома. Это станет отличным стартом для вашего увлекательного путешествия в мир астрономии.

Не упустите возможность погрузиться в мир знаний и приключений вместе с Машей и Светозаром! Ждем вас на лекции!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
23 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
13 августа в 18:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
18 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше