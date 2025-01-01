Лекции о женщинах-писателях в Доме винтажной музыки: взор надеющихся жен

На обложках таких произведений, как «Мастер и Маргарита», «Двенадцать» и «Преступление и наказание», мы видим лишь мужские имена. Однако за этими великими произведениями скрывается неоценимый труд их жен, без которого они могли бы никогда не увидеть свет.

Создательницы проекта «На что способна женщина» Aля Сорокина и Ира Адаменко приглашают вас на цикл лекций «Профессия — жена писателя». На лекции вы сможете ознакомиться с интересными фактами из жизни известных писателей и их жен. Почему современники уверяли, что Достоевский «ходит под башмачком» у Анны Сниткиной? Какие тайны скрывала любовь Блок, рассказывая о романах на стороне? Как Татьяна Лаппа в свое время спасла карьеру Булгакова? Ответы на эти вопросы вы сможете получить 4 октября в Доме винтажной музыки в 19:00.

Не упустите уникальную возможность заглянуть в мир, где вдохновение и поддержка были не менее важны, чем талант. Посещение этого мероприятия обогатит ваши знания о литературе и роли женщин в ней.