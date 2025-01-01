Меню
Лекция «Практические методы анализа произведений современного искусства»
Киноафиша Лекция «Практические методы анализа произведений современного искусства»

Лекция «Практические методы анализа произведений современного искусства»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция о современном искусстве в Красноярске

Приглашаем вас на лекцию образовательного курса «Теория современного искусства». Это уникальная возможность погрузиться в мир современных художественных практик через призму насмотренности, внимания к деталям и философского взгляда.

Ведущий лекции

Лекцию проведет Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук и доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее опыт и глубокие знания помогут слушателям понять сложные концепции и вопросы современного искусства.

Что вас ждет на курсе?

Курс включает в себя серию лекций, охватывающих важнейшие направления современного искусства ХХ–ХХI веков. Вы познакомитесь с такими жанрами, как:

  • перформанс
  • инсталляция
  • ленд-арт
  • паблик-арт
  • видео-арт
  • цифровое искусство
  • партиципаторные художественные практики

Каждая лекция будет сочетаться с практическими занятиями в формате читательского клуба, где вы сможете обсудить наиболее интересные и значимые книги и статьи по современному искусству.

Почему это важно?

Лекция станет «гаечным ключом» для дальнейшего разговора об искусстве, предлагая новые перспективы и подходы к его изучению. Посетив курс, вы сможете развить критическое мышление и научиться задавать «умные» вопросы о произведениях, которые изменяют наше восприятие мира.

Присоединяйтесь к нам для погружения в увлекательный мир искусства!

Купить билет на выставка Лекция «Практические методы анализа произведений современного искусства»

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 600 ₽

Все выставки Москвы
