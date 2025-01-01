Лекция о современном искусстве в Красноярске

Приглашаем вас на лекцию образовательного курса «Теория современного искусства». Это уникальная возможность погрузиться в мир современных художественных практик через призму насмотренности, внимания к деталям и философского взгляда.

Ведущий лекции

Лекцию проведет Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук и доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета. Ее опыт и глубокие знания помогут слушателям понять сложные концепции и вопросы современного искусства.

Что вас ждет на курсе?

Курс включает в себя серию лекций, охватывающих важнейшие направления современного искусства ХХ–ХХI веков. Вы познакомитесь с такими жанрами, как:

перформанс

инсталляция

ленд-арт

паблик-арт

видео-арт

цифровое искусство

партиципаторные художественные практики

Каждая лекция будет сочетаться с практическими занятиями в формате читательского клуба, где вы сможете обсудить наиболее интересные и значимые книги и статьи по современному искусству.

Почему это важно?

Лекция станет «гаечным ключом» для дальнейшего разговора об искусстве, предлагая новые перспективы и подходы к его изучению. Посетив курс, вы сможете развить критическое мышление и научиться задавать «умные» вопросы о произведениях, которые изменяют наше восприятие мира.

Присоединяйтесь к нам для погружения в увлекательный мир искусства!