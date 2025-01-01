Погружение в мир постимпрессионизма: лекция о Ван Гоге и Гогене

Творчество Винсента Ван Гога и Поля Гогена стало знаковым моментом в истории западноевропейской живописи. После долгого периода господства импрессионизма, их работы открывают новую веху - постимпрессионизм.

Что такое постимпрессионизм?

На предстоящей лекции вы узнаете, чем постимпрессионизм отличается от импрессионизма. Эти два стиля представляют собой уникальные подходы к искусству, каждое из которых имеет свои характерные черты и философию.

Вдохновение великих художников

Мы рассмотрим, чем вдохновлялись Ван Гог и Гоген. В частности, вы узнаете о влиянии японской гравюры на творчество Ван Гога и о том, что искал Гоген на экзотическом Таити.

Конфликт гениев

Также будет обсужден конфликт между двумя великими мастерами. Почему они не смогли ужиться вместе и как этот разлад отразился на их искусстве?

Влияние на авангард

Наконец, мы выясним, почему Ван Гог и Гоген стали ориентирами для первых художников-авангардистов и какое наследие они оставили в мире искусства.

Лектор — Наталия Дядюнова

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Не упустите возможность углубиться в мир постимпрессионизма и узнать больше о творчестве этих двух гениев.