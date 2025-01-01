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Лекция «После импрессионизма: Ван Гог и Гоген»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «После импрессионизма: Ван Гог и Гоген»

Лекция «После импрессионизма: Ван Гог и Гоген»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир постимпрессионизма: лекция о Ван Гоге и Гогене

Творчество Винсента Ван Гога и Поля Гогена стало знаковым моментом в истории западноевропейской живописи. После долгого периода господства импрессионизма, их работы открывают новую веху - постимпрессионизм.

Что такое постимпрессионизм?

На предстоящей лекции вы узнаете, чем постимпрессионизм отличается от импрессионизма. Эти два стиля представляют собой уникальные подходы к искусству, каждое из которых имеет свои характерные черты и философию.

Вдохновение великих художников

Мы рассмотрим, чем вдохновлялись Ван Гог и Гоген. В частности, вы узнаете о влиянии японской гравюры на творчество Ван Гога и о том, что искал Гоген на экзотическом Таити.

Конфликт гениев

Также будет обсужден конфликт между двумя великими мастерами. Почему они не смогли ужиться вместе и как этот разлад отразился на их искусстве?

Влияние на авангард

Наконец, мы выясним, почему Ван Гог и Гоген стали ориентирами для первых художников-авангардистов и какое наследие они оставили в мире искусства.

Лектор — Наталия Дядюнова

Лекцию проведет Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Не упустите возможность углубиться в мир постимпрессионизма и узнать больше о творчестве этих двух гениев.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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