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Лекция «Популярные заблуждения в астрономии и космонавтике»
Киноафиша Лекция «Популярные заблуждения в астрономии и космонавтике»

Лекция «Популярные заблуждения в астрономии и космонавтике»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция «Популярные заблуждения в астрономии и космонавтике» в планетарии

Приглашаем вас на увлекательную научно-познавательную лекцию, где будут рассмотрены и разобраны распространенные заблуждения в астрономии и космонавтике. Эта лекция станет отличной возможностью расширить свои знания о мире звезд и планет, а также развенчать мифы, которые существуют в нашем обществе.

Темы лекции

  • В какой системе мира мы живем?
  • С чем связана смена времен года?
  • Сколько звезд мы на самом деле видим на ночном небе?
  • Что такое астеризм?
  • Самая яркая звезда ночного неба.
  • Чем отличается планета от звезды?
  • Самая яркая планета на земном небе.
  • Почему Луна ярко «светит»?
  • Почему с Земли мы видим только одну сторону Луны?
  • Что такое лунные либрации?
  • Почему мы наблюдаем фазы Луны?
  • Лунная иллюзия.
  • Что такое «суперлуние»?
  • Почему космонавтику нельзя считать естественным развитием техники?
  • Может ли человек сегодня долететь до соседних звезд?
  • НЛО как массовое явление:
    • Определение НЛО.
    • История исследования НЛО в СССР и США.
    • Итоги исследований.
    • Уфология.
    • Сложность исследования НЛО.
    • Классификация НЛО: астрономические, техногенные и атмосферные.

Интересные факты

Знаете ли вы, что на ночном небе можно увидеть лишь около 2,500 звезд невооруженным глазом? А самая яркая звезда — Сириус, находится на расстоянии более 8 световых лет от Земли. Также стоит отметить, что «суперлуние» происходит, когда Луна находится в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты, что делает ее визуально больше и ярче.

Не упустите возможность расширить свои горизонты и узнать больше о загадках космоса на нашей лекции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

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