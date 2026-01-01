Лекция о поп-арте в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холл состоится лекция о поп-арте и искусстве массовой культуры. На мероприятии вы узнаете, как повседневные предметы, такие как банки, бургеры и покрышки, превратились в яркие символы художественного движения, которое сблизило уличное искусство и элитарные галереи.

Что такое поп-арт?

Поп-арт объединил массовую культуру и высокое искусство, сделав «мусор» и «только для потребления» предметы важными экспонатами галерей. Вы сможете узнать о становлении и развитии этого направления, а также о его влиянии на современное искусство.

Лектор

Лекцию проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Её опыт и знания помогут вам лучше понять, как поп-арт сформировал новые тренды в искусстве, изменив наш взгляд на мир.

Эта лекция будет интересна всем, кто интересуется современными течениями в искусстве и их влиянием на массовую культуру.