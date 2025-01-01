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Лекция: Под знаком Марса и Венеры
Киноафиша Лекция: Под знаком Марса и Венеры

Лекция: Под знаком Марса и Венеры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "Под знаком Марса и Венеры" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальным произведениям, которые погружают в мир эмоций и страстей. В программе:

  • Л. ван Бетховен – Увертюра «Кориолан»
  • Р. Вагнер – «Вакханалия» из оперы «Тангейзер»
  • Р. Штраус – «Дон-Жуан»
  • Ж. Массне – Увертюра «Федра»
  • Н. Черепнин – «Принцесса Грёза»

Участники беседы

В дискуссии примут участие:

  • Владимир Дудин – музыковед и музыкальный критик
  • Е. Петров – композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории

Интересные факты

Каждое из представленных произведений наполнено глубокими смыслами и эмоциональной палитрой. Например, увертюра Бетховена «Кориолан» является музыкальной интерпретацией трагедии «Кориолан» Шекспира и отражает внутренние переживания героя. В свою очередь, «Вакханалия» Вагнера из оперы «Тангейзер» погружает слушателя в мир древнегреческих богов и их страстей.

Не упустите возможность услышать живую дискуссию о музыке и её влиянии на человеческие эмоции. Ждем вас в Капелле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 апреля
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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