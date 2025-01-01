Лекция "Под знаком Марса и Венеры" в Капелле

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальным произведениям, которые погружают в мир эмоций и страстей. В программе:

Л. ван Бетховен – Увертюра «Кориолан»

Р. Вагнер – «Вакханалия» из оперы «Тангейзер»

Р. Штраус – «Дон-Жуан»

Ж. Массне – Увертюра «Федра»

Н. Черепнин – «Принцесса Грёза»

Участники беседы

В дискуссии примут участие:

Владимир Дудин – музыковед и музыкальный критик

Е. Петров – композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории

Интересные факты

Каждое из представленных произведений наполнено глубокими смыслами и эмоциональной палитрой. Например, увертюра Бетховена «Кориолан» является музыкальной интерпретацией трагедии «Кориолан» Шекспира и отражает внутренние переживания героя. В свою очередь, «Вакханалия» Вагнера из оперы «Тангейзер» погружает слушателя в мир древнегреческих богов и их страстей.

Не упустите возможность услышать живую дискуссию о музыке и её влиянии на человеческие эмоции. Ждем вас в Капелле!