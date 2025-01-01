Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную музыкальным произведениям, которые погружают в мир эмоций и страстей. В программе:
В дискуссии примут участие:
Каждое из представленных произведений наполнено глубокими смыслами и эмоциональной палитрой. Например, увертюра Бетховена «Кориолан» является музыкальной интерпретацией трагедии «Кориолан» Шекспира и отражает внутренние переживания героя. В свою очередь, «Вакханалия» Вагнера из оперы «Тангейзер» погружает слушателя в мир древнегреческих богов и их страстей.
Не упустите возможность услышать живую дискуссию о музыке и её влиянии на человеческие эмоции. Ждем вас в Капелле!