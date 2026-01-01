Лекция о средневековой живописи в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холл состоится лекция, посвященная средневековой живописи. Это событие будет интересно всем, кто увлекается историей искусства и культурой Средних веков.

Средневековая европейская культура оставила нам не только величественные памятники архитектуры, но и шедевры живописи и скульптуры. На протяжении долгих лет медиевисты пытаются понять причины, по которым персонажи средневековых фресок и икон выглядят столь несчастными. Этот вопрос требует глубокого анализа и обсуждения, и именно это мы будем делать на лекции.

Лектором выступит Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она поделится своими знаниями и взглядами на уникальные аспекты средневекового искусства и его влияние на современность.