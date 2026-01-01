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Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О выставке

Лекция о средневековой живописи в Люмьер-Холле

В Люмьер-Холл состоится лекция, посвященная средневековой живописи. Это событие будет интересно всем, кто увлекается историей искусства и культурой Средних веков.

Средневековая европейская культура оставила нам не только величественные памятники архитектуры, но и шедевры живописи и скульптуры. На протяжении долгих лет медиевисты пытаются понять причины, по которым персонажи средневековых фресок и икон выглядят столь несчастными. Этот вопрос требует глубокого анализа и обсуждения, и именно это мы будем делать на лекции.

Лектором выступит Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. Она поделится своими знаниями и взглядами на уникальные аспекты средневекового искусства и его влияние на современность.

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Ноябрь
7 ноября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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