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Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

Лекция «Почему все страдают в средневековой живописи?»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Несчастные герои средневекового искусства. Лекция Ирины Кустовой

Средневековая европейская культура оставила нам множество шедевров: величественные памятники архитектуры, великолепные живописные произведения и изысканные скульптуры. Однако, несмотря на красоту этих творений, большинство героев средневековых фресок, икон и скульптур выглядят несчастными. Почему так происходит?

Ответ на этот вопрос станет основным предметом обсуждения в рамках предстоящей лекции, которую проведет Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер. На лекции участники смогут глубже понять, какие культурные, исторические и религиозные факторы влияли на создание образов средневекового искусства.

Что вас ждет на лекции?

  • Обзор ключевых произведений и их символики.
  • Анализ исторического контекста, в котором создавались эти работы.
  • Ответы на вопросы зрителей о средневековом искусстве.

Лекция будет интересна не только специалистам, но и всем, кто хочет расширить свои знания о культуре Средних веков. Не упустите возможность погрузиться в таинственный мир средневекового искусства вместе с Ириной Кустовой!

Приходите и узнайте, почему герои средневековых произведений вызывают такие противоречивые чувства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

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