Лекция в Гнесинке о фортепианных сонатах Бетховена

В рамках XI Московской международной Летней школы в Гнесинке состоится лекция известного российского пианиста и педагога Петра Лаула. Темой встречи станет мир фортепианных сонат Бетховена — от юных произведений до поздних шедевров, раскрывающих философскую глубину и свободу мысли композитора.

Знакомство с пианистом

Пётр Лаул — лауреат международных конкурсов и профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Его концертная карьера охватывает многие залы России, Европы, США и Японии. Лаул не только исполнитель, но и исследователь Бетховена, который в 2021 году выпустил монографию «32 сонаты Бетховена. Опыт исполнительского и педагогического анализа». Это издание объединило сценический опыт, педагогическую практику и аналитическую работу с музыкальным текстом.

Лекция для всех ценителей музыки

Лекция будет особенно интересна пианистам, педагогам, студентам музыкальных учебных заведений и всем, кто хочет узнать о Бетховене не только как о великом композиторе, но и как о живом собеседнике. Участники смогут погрузиться в мир музыкального языка Бетховена и получить уникальный опыт от профессионала, который в совершенстве владеет его произведениями.

Расширенная биография

Пётр Лаул получил образование в средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории и продолжил обучение в самой консерватории. С 2002 года он ведет класс специального фортепиано и с 2015 года является доцентом. Его международные награды включают III и I премии на конкурсах в Бремене и Москве, а также постоянное сотрудничество с престижными оркестрами и участие в различных фестивалях.

Петр Лаул активно выступает на концертных площадках, включая Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии, Concertgebouw в Амстердаме и многие другие. Его имя знаково для многих ценителей классики, а его записи получили высокую оценку как в России, так и за границей.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и углубить свои знания о великом композиторе!