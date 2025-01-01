Лекция о Марине Цветаевой: возвращение к истокам

О Марине Цветаевой сказано многое, однако настало время убрать глянец и развеять устоявшиеся мифы. В этой лекции мы вернемся к стихам, а также к ее первоисточникам — письмам и дневникам, которые рассказывают о жизни великой поэтессы XX века.

Две судьбы Цветаевой

Судьба Цветаевой — это судьба двух людей. Один из них жил до 1917 года, а другой — после. В ходе лекции вы познакомитесь с каждым из этих «я». Откроется история семьи Марины: ее родители, муж Сергей Эфрон и дети.

Приключения бунтарского духа

Вы узнаете о забавных приключениях ее бунтарского духа, о «безмерности в мире мер», о страсти и отчаянии, о любви и невозможности ее воплотить. Цветаева обладала той единственной и неугомонной силой, которая и рождает высшее искусство.

Прозвучат стихи великой поэтессы

В рамках вечера для вас прозвучат циклы и отдельные произведения, такие как: «Стихи о Москве», «Я с вызовом ношу его кольцо...», «Вчера ещё в глаза глядел...», «Попытка ревности», «Мой письменный верный стол...», «Тоска по Родине...», «Всё повторяю первый стих...» и многие другие великолепные строки.

Ведущая вечера

Автор и ведущая — Александра Ирбе: поэт, экспериментальный режиссер, член Союза писателей России, а также член Международной академии «Русский слог». Она является специалистом по истории русского декаданса.

Дополнительная информация

Мероприятие пройдет с одним антрактом. Для вашего удобства будет работать буфет.