Лекция о творчестве Пауля Клее: от музыки к живописи

Приглашаем вас на лекцию, посвященную одному из самых ярких, но малознакомых художников модернизма — Паулю Клее. Этот выдающийся педагог и реформатор живописи оставил заметный след в мире искусства, выработав уникальный художественный стиль.

Пауль Клее прославился своими абстрактными полотнами, которые сохраняют связь с чувственным миром. Его работы ассоциируются с органическими формами и визуально напоминают музыкальные партитуры. Интересный факт: молодой Клее планировал стать музыкантом, однако судьба свела его с живописью, и он посвятил себя написанию «музыки красками».

Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ. Не упустите возможность узнать больше о талантах и влиянии Пауля Клее на современное искусство.