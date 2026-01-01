Лекция о музыке в капелле Санкт-Петербурга

В капелле Санкт-Петербурга состоится уникальная лекция, которая подготовит зрителей к предстоящему концерту «Отцы и дети: Исаак и Максим Дунаевские». Эта встреча станет познавательным прологом к концертной программе, посвященной двум выдающимся композиторам.

Творческое наследие Дунаевских

На лекции будут представлены фрагменты из киномузыки, песен, а также сцены из оперетт и мюзиклов, созданных Исааком и Максимом Дунаевскими. Эти два выдающихся мастера оставили яркий след в истории музыки и кино. Их жизнь и творчество будут основными темами обсуждения со слушателями.

Ведущие и участники

Автор программы, музыковед Лариса Попкова, поделится увлекательными фактами о творческом пути отец и сына Дунаевских. В лекции также примут участие именитые певцы и солисты концерта: Н. Савченко и И. Золочевский, а также главный дирижёр и художественный руководитель хора Капеллы Илья Дербилов.

Значение Дунаевских в культуре

Беседа будет посвящена роли композиторов в отечественном кино, российской оперетте, советской песне и постсоветской эстраде. Не упустите возможность узнать больше о вкладе Дунаевских в музыкальное наследие России!