Приглашаем вас на увлекательную лекцию, в рамках которой вы совершите виртуальное космическое путешествие к далеким галактикам. Это уникальная возможность узнать больше о загадках нашей Вселенной и особенностях планет Солнечной системы.
Во время лекции вы увидите:
В дополнение к лекции будет представлена впечатляющая визуализация астрономических явлений и объектов. Она будет проецироваться на купол планетария с использованием аппарата «Цейс». Увлекательный рассказ опытного лектора сделает ваше путешествие еще более захватывающим.
Это мероприятие отлично подходит как для любителей астрономии, так и для тех, кто просто хочет провести вечер с пользой и получить новые знания. Не упустите возможность увидеть космос в его великолепии!