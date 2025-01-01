Виртуальное космическое путешествие в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, в рамках которой вы совершите виртуальное космическое путешествие к далеким галактикам. Это уникальная возможность узнать больше о загадках нашей Вселенной и особенностях планет Солнечной системы.

Что вас ждет?

Во время лекции вы увидите:

Причудливые и необычайно красивые туманности;

Интересные факты о планетах и их характеристиках;

Доказывающие, что наша Земля — самая красивая и особенная планета во Вселенной.

Визуализация астрономических явлений

В дополнение к лекции будет представлена впечатляющая визуализация астрономических явлений и объектов. Она будет проецироваться на купол планетария с использованием аппарата «Цейс». Увлекательный рассказ опытного лектора сделает ваше путешествие еще более захватывающим.

Не упустите шанс!

Это мероприятие отлично подходит как для любителей астрономии, так и для тех, кто просто хочет провести вечер с пользой и получить новые знания. Не упустите возможность увидеть космос в его великолепии!