Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «От Солнечной системы в глубины космоса»
Киноафиша Лекция «От Солнечной системы в глубины космоса»

Лекция «От Солнечной системы в глубины космоса»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Виртуальное космическое путешествие в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, в рамках которой вы совершите виртуальное космическое путешествие к далеким галактикам. Это уникальная возможность узнать больше о загадках нашей Вселенной и особенностях планет Солнечной системы.

Что вас ждет?

Во время лекции вы увидите:

  • Причудливые и необычайно красивые туманности;
  • Интересные факты о планетах и их характеристиках;
  • Доказывающие, что наша Земля — самая красивая и особенная планета во Вселенной.

Визуализация астрономических явлений

В дополнение к лекции будет представлена впечатляющая визуализация астрономических явлений и объектов. Она будет проецироваться на купол планетария с использованием аппарата «Цейс». Увлекательный рассказ опытного лектора сделает ваше путешествие еще более захватывающим.

Не упустите шанс!

Это мероприятие отлично подходит как для любителей астрономии, так и для тех, кто просто хочет провести вечер с пользой и получить новые знания. Не упустите возможность увидеть космос в его великолепии!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
8 августа в 14:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Полнокупольная программа «Галактика и ее население»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Галактика и ее население»
10 августа в 19:20 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
30 июля в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше