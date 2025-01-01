Премьера лекции в Волгоградском планетарии: «От Большой Медведицы до Южного Креста»

Сотрудники планетария часто слышат вопросы: «На какую программу сходить, чтобы было, как в детстве?» Специально для тех, кто хочет поностальгировать, пройдет премьерный показ программы из нашумевшей категории «хотим, как раньше». Это уникальная возможность вновь погрузиться в атмосферу детских воспоминаний.

Научно-познавательная лекция

Лекция «От Большой Медведицы до Южного Креста» станет настоящей машиной времени, которая перенесет вас в мир звезд и созвездий. Лектор планетария расскажет о «населении» ночного небосвода, а затем в сопровождении живого рассказа пройдет демонстрация изображений на куполе.

Знакомство с созвездиями Северного полушария

Благодаря современному оборудованию «Цейс» вы сможете узнать о созвездиях Северного полушария. Особое внимание будет уделено Большой Медведице – ее истории и особенностям. Вы также узнаете о том, почему это созвездие так популярно.

Путешествие в Южное полушарие

Звездное небо Южного полушария значительно отличается от привычного нам Северного. С помощью уникального прибора «Цейс» вы совершите быстрое путешествие в Южное полушарие, где вас ждут таинственные созвездия Центавр, Муха, Хамелеон, Волк, Журавль и, конечно же, знаменитый Южный Крест.

Эффекты и впечатления

Программа насыщена эффектами демонстрации ночного звездного неба и использованием аппарата «Цейс», который делает каждую лекцию незабываемой. Не упустите шанс вновь ощутить детское восхищение под звездами!