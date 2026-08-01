Лекция в Музее русской сказки

Цикл лекций «Русский фольклор» приглашает вас познакомиться с богатством традиционной культуры России. Каждый вторник в 19:00 сотрудники музея в уютной обстановке за чашкой чая рассказывают о народных сказках, былинах, обрядах, песнях и загадках — культурном наследии, проходящем через поколения.

Лекция станет не только возможностью узнать живые примеры и увлекательные истории, но и отличным шансом пообщаться с экспертом. Это мероприятие подходит для всех, кто хочет открыть для себя богатство русской культуры и прикоснуться к народной мудрости.