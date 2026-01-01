18 декабря в Москве состоится лекция, посвящённая развитию ямайского регги в русскоязычных странах. Участие в этом уникальном событии примет Рома ВПР, который в своих песнях задаётся вопросом: «Что такое регги в нашей северной стране?»
Лекция поднимет важные темы, связанные с самобытностью русского регги. Как показывает практика, мнения слушателей на этот счёт разняться. Некоторые утверждают, что русского регги не существует вовсе, в то время как другие совершенно очарованы этим жанром.
Спектр мнений достаточно широк: от тех, кто классифицирует артистов на «true» и «не true», до любителей отечественного регги, для которых символами жанра стали группы, такие как 5’nizza и Мияги.
На лекции будет представлен беспристрастный исторический анализ, который охватывает ключевые явления, связанные с музыкой регги от советского времени до современности. Это событие обещает быть увлекательным для всех, кто интересуется культурной трансформацией и музыкальной историей.
Не упустите возможность расширить свои горизонты и принять участие в обсуждении, чтобы сделать свои собственные выводы о русском регги!