Лекция «О чем говорит турецкая ностальгия?»
Турецкая «новая волна». Лекция в Доме кино

«Новая волна» турецкого кино, возникшая в конце 1960-х — начале 1970-х годов, представляет собой многослойное явление с несколькими периодами и поколениями режиссеров. Этот кинематографический подход стал ответом на коммерциализацию и политические вызовы, которые переживала страна. Он привнес в национальный кинематограф социальный реализм, авторскую позицию и международное признание.

Отказ от коммерческого кино

Движение «новой волны» связано с отказом от традиционного коммерческого кино и стремлением к самоопределению. Режиссеры искали эстетические нюансы турецкого кинематографа, исследуя дух времени в контексте господствующих этических норм. Это привело к углубленному обращению к общим национальным вопросам и личным, интимным проблемам современных жителей Турции.

Социальные проблемы на экране

Темы социального неравенства, миграции из деревни в город, классовых конфликтов, политических репрессий и проблемы идентичности активно раскрываются в фестивальном турецком кино, которое, в отличие от популярных мелодрам, направляется в сторону сдержанности и психологической глубины.

Ностальгия и меланхолия

Разнообразие сюжетов и художественных решений в турецком кинематографе насыщены ностальгией. Создатели фильмов находят в ней инструмент для романтизации славного прошлого Турции и одновременно критикуют политические и культурные процессы. Это касается противоборства секулярного и религиозного, а также национальных моделей интерпретации истории.

Экзистенциальные поиски в кино

В лекции будет акцентировано внимание на том, как идиллическая нота ностальгии часто сменяется меланхолией и ощущением утраты. В контексте персональной судьбы человека ностальгия преломляется через экзистенциальный поиск ответов на главные вопросы о смысле жизни, что обнаруживается в работах таких режиссеров, как Нури Билге Джейлан и Зeki Демиркубуз.

Октябрь
7 октября вторник
19:00
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12
от 400 ₽

