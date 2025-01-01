Меню
Лекция «О чем говорит традиция на Кавказе»
Лекция «О чем говорит традиция на Кавказе»

Лекция «О чем говорит традиция на Кавказе»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кинематограф Азербайджана и Северного Кавказа: Путешествие в Историю

История азербайджанского кинематографа была написана выдающимися режиссерами, такими как А. Бабаев, Э. Кулиев, Р. Оджагов, Р. Ибрагимбеков и другими. Классический период киноискусства этой страны отличается уникальным сочетанием стилистики соцреализма с локальными, часто фольклорными традициями Закавказья.

Одним из важнейших этапов в истории азербайджанского кино стала работа В. Мустафаева – радикальная лента «Мерзавец» 1988 года символизировала отход от советских клише и привнесла авангардистские приемы в авторское кино. Однако экономические трудности раннего периода независимости страны и жесткий цензурный контроль стали серьезными препятствиями для развития отечественной киноиндустрии.

Северный Кавказ в Кинематографе

Кинематограф Северного Кавказа, в отличие от азербайджанского, имеет фрагментарный характер и не обладает монолитной летописью. Его образ формируется из ярких эпизодов советского кино и современных авторских работ. В данной лекции мы рассмотрим, как развивался кинематограф Азербайджана и какое влияние на него оказали местные традиции, такие как адат, и нормативный ислам.

Ислам и Этническая Идентичность

Кино Северного Кавказа предоставляет уникальную возможность понять, как ислам интегрирован в повседневную жизнь, как он пересекается с этнической идентичностью, а также исследует травмы конфликтов и модернизационные процессы. Темы, касающиеся жизни общин, межпоколенческих и гендерных проблем, становятся центральными в этих фильмах. Они помогают увидеть сложность пребывания на Кавказе и избежать упрощенных стереотипов.

Сентябрь
19:00
19:00
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12
от 400 ₽

