Лекция об иранском кинематографе в Доме кино

Иранская «Новая волна» – это художественное и идеологическое движение, начавшееся в конце 1960-х годов. Оно развивалось вплоть до революции и продолжилось после провозглашения Исламской республики в форме зрелого авторского кино. Основной чертой иранских фильмов является сочетание социального реализма, поэтичности и новаторских кинематографических приемов.

Золотой век иранского кино

К середине 1990-х – началу 2000-х годов популярность фестивального иранского кино достигла своего пика. Эстетика авторов, таких как Аббас Киаростами, детская искренность Маджиди, женский крик борьбы за свободу в картинах Джафара Панахи и пугающие истории о жизни курдов в лентах Бахмана Гобади впечатлили зрителей по всему миру.

Продолжение традиции

Несмотря на успех иранских мастеров, предсказывавшийся конец «Новой волны» не состоялся. Режиссеры, такие как Асгара Фархади и Мохсен Расулоф, продолжают свою работу, отстаивая уникальный взгляд на человека и индивидуальную режиссерскую технику.

Эволюция иранского кино

Иранская новая волна представляет собой долгое и эволюционирующее движение, которое находит выразительные кинематографические решения в условиях политических и идеологических ограничений. Современное иранское кино находит новые форматы, сочетая авторские практики с новыми технологиями и международными связями.

Иранский канон

Иранский канон – это комплекс эстетических, тематических и этических приемов, отражающий особую художественную традицию. Он объединяет простоту формы с глубокой философской и духовной рефлексией, поднимая темы человеческого достоинства, социальной справедливости и моральных дилемм через сдержанную, символичную эстетику и нестандартные нарративные приемы.

Будущее иранского кинематографа

В последней лекции зрители смогут узнать о современном состоянии иранского кинематографа и перспективах его развития.