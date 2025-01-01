Новый год и Рождество: традиции и искусство. Лекция в Санкт-Петербурге

В преддверии самых ожидаемых праздников года приглашаем вас на уникальную встречу, посвящённую истории празднования Нового года и Рождества. Это событие обещает стать не только познавательным, но и волшебным.

Традиции и обычаи

На встрече мы узнаем, почему и когда люди начали ставить ели, зажигать гирлянды и не спать всю ночь. Эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, и каждая из них имеет свою историю. Мы также обсудим разницу между католическим и православным Рождеством, а также такие интересные персонажи, как Дед Мороз, Пере-Ноэль и Санта-Клаус.

Искусство и отношение к празднику

Через призму живописи, театра и кино мы обратим внимание на то, как со временем изменилось отношение к этому светлому празднику. Вкусим средневековые и классические живописные сюжеты, а также экзотику от Поля Гогена и Анри Матисса. Гламурный шик Сальвадора Дали и Энди Уорхола не оставит равнодушными любителей современного искусства.

Современные торжества

В конце встречи мы постараемся ответить на вопрос: современное торжество — это триумф коммерции или искренняя вера в чудо? Мероприятие будет насыщено атмосферой праздника, судьбоносными знакомствами, новогодними шутками и волшебными историями.