Приглашаем на образовательный курс, посвященный развитию современного искусства в Красноярске. На лекции вы узнаете о зарождении нового поколения художников, кураторов и арт-критиков, а также получите обзор ключевых художественных выставок и значимых событий в городе в 2010-е годы.
Кульминацией курса станет обсуждение выставки «После Поздеева: 25 лет красноярского современного искусства», представленной на Красноярской музейной биеннале «Переговорщики» в 2019 году. Эта выставка стала важным событием в культурной жизни региона и позволила взглянуть на достижения красноярских художников за последние четыре четверти века.
Курс включает интенсивное изучение художественной жизни города с 1990-х годов до наших дней. Участники смогут посетить мастерские художников, ознакомиться с актуальными выставками и изучить основы арт-критики.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и расширить свои знания о современном искусстве Красноярска!