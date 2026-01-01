Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Новая искренность в современном искусстве Красноярска»
Киноафиша Лекция «Новая искренность в современном искусстве Красноярска»

Лекция «Новая искренность в современном искусстве Красноярска»

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция об истории современного искусства Красноярска

Приглашаем на образовательный курс, посвященный развитию современного искусства в Красноярске. На лекции вы узнаете о зарождении нового поколения художников, кураторов и арт-критиков, а также получите обзор ключевых художественных выставок и значимых событий в городе в 2010-е годы.

Выставка «После Поздеева»

Кульминацией курса станет обсуждение выставки «После Поздеева: 25 лет красноярского современного искусства», представленной на Красноярской музейной биеннале «Переговорщики» в 2019 году. Эта выставка стала важным событием в культурной жизни региона и позволила взглянуть на достижения красноярских художников за последние четыре четверти века.

Преподаватели курса

  • Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета.
  • Оксана Будулак — куратор, арт-критик, искусствовед, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира».

Курс Школы современного искусства

Курс включает интенсивное изучение художественной жизни города с 1990-х годов до наших дней. Участники смогут посетить мастерские художников, ознакомиться с актуальными выставками и изучить основы арт-критики.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и расширить свои знания о современном искусстве Красноярска!

Купить билет на выставка Лекция «Новая искренность в современном искусстве Красноярска»

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
15:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
10 марта в 16:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Тепло твоих рук. Авторский магнит
6+
Мастер-класс
Тепло твоих рук. Авторский магнит
10 марта в 14:00 Дом художника
от 900 ₽
Тепло твоих рук. Авторский магнит
6+
Мастер-класс
Тепло твоих рук. Авторский магнит
27 апреля в 14:00 Дом художника
от 900 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше