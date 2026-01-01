Лекция об истории современного искусства Красноярска

Приглашаем на образовательный курс, посвященный развитию современного искусства в Красноярске. На лекции вы узнаете о зарождении нового поколения художников, кураторов и арт-критиков, а также получите обзор ключевых художественных выставок и значимых событий в городе в 2010-е годы.

Выставка «После Поздеева»

Кульминацией курса станет обсуждение выставки «После Поздеева: 25 лет красноярского современного искусства», представленной на Красноярской музейной биеннале «Переговорщики» в 2019 году. Эта выставка стала важным событием в культурной жизни региона и позволила взглянуть на достижения красноярских художников за последние четыре четверти века.

Преподаватели курса

Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета.

Оксана Будулак — куратор, арт-критик, искусствовед, заведующая кураторским сектором Музейного центра «Площадь Мира».

Курс Школы современного искусства

Курс включает интенсивное изучение художественной жизни города с 1990-х годов до наших дней. Участники смогут посетить мастерские художников, ознакомиться с актуальными выставками и изучить основы арт-критики.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и расширить свои знания о современном искусстве Красноярска!