Лекция о шедевре Казимира Малевича в Санкт-Петербурге

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков приглашает на увлекательную лекцию, посвященную культовому произведению искусства – «Черному квадрату» Казимира Малевича. Эта картина вот уже более ста лет вызывает споры и неоднозначные реакции зрителей, что делает ее одним из самых обсуждаемых шедевров в истории искусства.

Погружение в мир супрематизма

Чтобы глубже понять художественные замыслы Малевича, мы обратимся к его футуристической опере «Победа над Солнцем», а также к авангардной выставке «0,10». Эти работы играли важную роль в развитии супрематизма и повлияли на восприятие искусства своего времени.

Личные заметки и теоретические труды

В лекции будет рассмотрено влияние личных дневников и теоретических трудов самого мастера на его творчество. Мы изучим, как философские идеи Казимира Малевича помогли ему создать свои самые известные произведения.

Проекты витебского УНОВИСа

Посетители узнают о проекте витебского УНОВИСа, который стал важной вехой в развитии русского авангарда. Эта группа художников, следовавшая идеям Малевича, стремилась интегрировать искусство в повседневную жизнь и создать новый визуальный язык.

Значение «Черного квадрата»

Лекция станет уникальной возможностью увидеть, как факты из биографии и творчества Малевича складываются в общую мозаику смыслов. Участники смогут понять, почему «Черный квадрат» заслуживает звания одной из самых известных картин в мировом искусстве.