Фестиваль «День Д» в новой Голландии: Лекции о Довлатове в пространстве «Сообщество»

Приглашаем вас на лекцию Никиты Елисеева — известного библиографа, литературного и кинокритика, посвященную Сергею Довлатову. Довлатов, ставший летописцем позднесоветской ленинградской богемы, исследует пересекающиеся круги этого уникального культурного явления.

О творчестве Довлатова

Довлатов интересен тем, что его творчество органично вплетено в контекст ленинградского андеграда. В лекции будут упомянуты первые художники этого движения, такие как Александр Арефьев и поэт Роальд Мандельштам, который покинул этот мир в 1962 году. Уникальное переплетение судеб и обстоятельств погружает слушателей в атмосферу того времени.

Никита Елисеев: биография и достижения

Никита Елисеев публикуется в таких известных изданиях, как «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и многих других с 1991 года. Он является автором сборника эссе и критических статей «Предостережение пишущим» и членом редколлегии издательства «Сеанс». Елисеев также удостоен премии журнала «Новый мир» за 1998 год и является академиком Академии русской современной словесности.

Информация о лекции и фестивале

Лекция пройдет в рамках проекта «Сообщество» в «Доме 12». Для входа на остров используйте дверь с надписью «Сообщество». Билет на лекцию стоит 250 рублей и действителен в течение всего дня. Для пенсионеров, людей с инвалидностью и членов многодетных семей вход бесплатный. Обратите внимание, что для посещения лекции требуется предварительная регистрация.

Не упустите шанс стать частью фестиваля Сергея Довлатова и его времени «День Д», который состоится в Санкт-Петербурге в девятый раз с 30 по 31 августа 2025 года. Тема фестиваля — «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни». Слоган мероприятия: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». В программе — более 50 событий, включая лекции, экскурсии, концерты и кинопоказы.