Лекция «Небесные феерии»
Лекция «Небесные феерии»

Лекция «Небесные феерии»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Небесные феерии: захватывающее путешествие в мир астрономии

Уникальная лекция, посвящённая астрономическим явлениям, пробуждает интерес к загадкам Вселенной. В ходе мероприятия слушатели узнают, что именно можно назвать небесными феериями. Среди них выделяются солнечные и лунные затмения — зрелища, оставляющие яркие впечатления у наблюдателей.

Затмения: когда и почему?

Во время лекции подробно расскажут о том, при каких условиях происходят эти удивительные явления. Вы узнаете, сколько затмений может произойти в течение одного года и в какие годы наблюдали удивительные семь затмений.

История затмений в Волгограде

Интересный факт: последнее полное солнечное затмение в Волгограде произошло совсем не так давно, и вам будет интересно узнать, когда именно это случилось. Также вас познакомят с тем, от чего зависит цвет Луны во время полного лунного затмения.

Редкие природные явления

Кроме затмений, лекция также освещает обильные метеорные потоки, такие как звездопады и болиды. Эти редкие и необычные природные явления, а также эффектные кометы и серебристые облака станут темой обсуждения в рамках научно-познавательной программы.

Не упустите возможность погрузиться в мир астрономии и узнать много нового о небесных чудесах. Подробности о мероприятии можно найти на сайте театра.

