Лекция Натальи Лавреновой о фаворитках и куртизанках

25 августа в 19:30 приглашаем вас на вторую лекцию искусствоведа Натальи Лавреновой, посвященную увлекательному российскому историческому опыту. Тема лекции — «Фаворитки и куртизанки. Искусство обольщения». В этом мероприятии мы исследуем влияние женщин, которые, нарушая правила своего времени, оставили заметный след в истории.

Судьбы великих женщин

На лекции вы узнаете о судьбах выдающихся русских женщин, таких как Екатерина Дашкова, Анна Лопухина и Матильда Кшесинская. Эти фаворитки и хозяйки салонов не только диктовали моду на идеи, но и активно влияли на события, происходившие в России и за ее пределами.

Уникальные коктейли для особой атмосферы

Каждая лекция будет сопровождаться авторскими коктейлями от Dry&Wet, полными страсти и пикантных ингредиентов. Эти напитки добавят изюминку в обсуждение и сделают вечер незабываемым.

Важно знать

Обратите внимание, что вход на лекцию осуществляется строго по билетам. Не упустите возможность погрузиться в мир обольщения и власти, который так близок к нашему времени.