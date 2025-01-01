Лекция о наивном искусстве в «Люмьер-холле»: Анри Руссо и Нико Пиросмани

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвященную миру наивного искусства, в которой будут исследованы творения двух выдающихся мастеров — Анри Руссо и Нико Пиросмани. Эти художники, каждый из которых по-своему уникален, предоставляют зрителю возможность взглянуть на мир через призму простоты и искренности.

Творчество Анри Руссо

Анри Руссо, известный своими яркими тропическими пейзажами и сказочными сюжетами, создает атмосферу волшебства и загадки. Его картины, наполненные экзотикой, часто вызывают восхищение зрителей своей наивной непосредственностью.

Нико Пиросмани: отражение повседневной жизни

Нико Пиросмани, в свою очередь, запечатлевает на своих холстах повседневную жизнь Грузии. Его выразительные работы рассказывают о простых людях и их судьбах, создавая уникальный портрет культуры и традиций своей страны.

Влияние на искусство и культуру

На лекции мы обсудим не только биографии этих замечательных художников, но и их вдохновение, а также влияние на современное искусство и культуру. Феномен наивного искусства начала XX века, представленный творчеством Руссо и Пиросмани, по-прежнему вызывает интерес у зрителей и исследователей.

Лектор

Лекцию проведет Дядюнова Наталия — искусствовед и преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. Ее глубокие знания и страсть к искусству сделают это событие незабываемым.

Не упустите возможность узнать больше о наивном искусстве и его выдающихся представителях!