Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция: «Наблюдатель и философ». Творчество Питера Брейгеля старшего
Киноафиша Лекция: «Наблюдатель и философ». Творчество Питера Брейгеля старшего

Лекция: «Наблюдатель и философ». Творчество Питера Брейгеля старшего

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тайны Брейгеля Старшего: погружение в искусство Северного Возрождения

Питер Брейгель Старший - выдающийся художник, чье творчество продолжает привлекать внимание зрителей. Он является одной из самых ярких фигур Северного Возрождения, выделяясь среди других мастеров своей уникальной трактовкой житейских сцен.

Библейские мотивы и народная жизнь

В отличие от многих своих contemporaries, Брейгель не интересовался античными и мифологическими сюжетами. Его вдохновение черпалось из повседневной жизни простолюдинов, что и обусловило его прозвище «Брейгель Мужицкий». В его работах часто встречаются библейские сюжеты, но они всегда представлены с фокусом на простые радости и трудности людей.

Питер-Шутник: профессионал народного жанра

Из-за яркой и непосредственной трактовки сцен народной жизни современники художника еще называли его «Питер-Шутник». Это название отлично отражает его умение с иронией и юмором показывать обыденность, делая ее ближе и понятнее зрителю.

Лектор: Наталья Владимировна Свирина

С погружением в мир Брейгеля вас познакомит Наталья Владимировна Свирина - искусствовед и заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ. Ее лекции обещают быть увлекательно образовательными, полными интересных фактов и аналитики.

Не упустите возможность узнать больше о жизни и творчестве одного из самых уникальных художников своего времени!

Купить билет на выставка Лекция: «Наблюдатель и философ». Творчество Питера Брейгеля старшего

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Penthouse Нижний Новгород, Б.Покровская, 61
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
5 октября в 16:00 Музей «В Тишине»
от 290 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
25 января в 13:00 Планетарий
от 300 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
2 января в 12:00 Планетарий
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше