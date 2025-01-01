Музыка на поле боя: Неписанные правила войны барокко. Лекция в Музее музыки

В рамках выставки «Музыка Побед» пройдет уникальная лекция, посвященная часто незнакомым аспектам военного этикета и дипломатии эпохи барокко. Рассказ о том, как российский император Петр I соблюдал воинские правила и в то же время свободно интерпретировал условия договоров, является важной частью данной темы.

Музыка как инструмент военной стратегии

На лекции слушатели смогут узнать о значении музыки в военных действиях, в частности, о задачах музыкантов-парламенторов во время Северной войны. Какую роль играли музыканты в вопросах военной дипломатии? Как распознавались различные военные сигналы и какие инструменты использовались для их передачи? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в ходе презентации.

Спикер лекции

Лекцию проведет Борис Мегорский — заведующий отделом эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки. Он является руководителем клуба исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709», а также исследователем и автором книг по истории Северной войны. Его опыт и знания позволят глубже понять тему военной музыки и ее влияние на стратегии и тактики того времени.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность лекции составит 1 час, во время которого у слушателей будет возможность задать вопросы и обсудить услышанное.

Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир театра военных действий и насладиться увлекательным рассказом о музыке, которая звучала на поле боя.