Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекция «Музыканты-парламентеры и другие военные обычаи петровского времени»
Киноафиша Лекция «Музыканты-парламентеры и другие военные обычаи петровского времени»

Лекция «Музыканты-парламентеры и другие военные обычаи петровского времени»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка на поле боя: Неписанные правила войны барокко. Лекция в Музее музыки

В рамках выставки «Музыка Побед» пройдет уникальная лекция, посвященная часто незнакомым аспектам военного этикета и дипломатии эпохи барокко. Рассказ о том, как российский император Петр I соблюдал воинские правила и в то же время свободно интерпретировал условия договоров, является важной частью данной темы.

Музыка как инструмент военной стратегии

На лекции слушатели смогут узнать о значении музыки в военных действиях, в частности, о задачах музыкантов-парламенторов во время Северной войны. Какую роль играли музыканты в вопросах военной дипломатии? Как распознавались различные военные сигналы и какие инструменты использовались для их передачи? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в ходе презентации.

Спикер лекции

Лекцию проведет Борис Мегорский — заведующий отделом эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки. Он является руководителем клуба исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709», а также исследователем и автором книг по истории Северной войны. Его опыт и знания позволят глубже понять тему военной музыки и ее влияние на стратегии и тактики того времени.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность лекции составит 1 час, во время которого у слушателей будет возможность задать вопросы и обсудить услышанное.

Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир театра военных действий и насладиться увлекательным рассказом о музыке, которая звучала на поле боя.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

media.tribe. «тонкие материи»
6+
Скульптура Инсталляция Современное искусство
media.tribe. «тонкие материи»
7 сентября в 11:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
от 450 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
8 сентября в 18:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
13 сентября в 16:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше