Лекция «Мир Марины Абрамович. Перформанс как испытание»
Билеты от 500₽
Лекция «Мир Марины Абрамович. Перформанс как испытание»

16+
О выставке

Лекция о Марине Абрамович в пространстве «Люмьер холл»

Марина Абрамович — выдающийся художник, которого называют «бабушкой перформанса». Она не боится рисковать ни телом, ни духом, ни искусством, что часто подводило её к пределам возможностей. В своей деятельности Абрамович демонстрирует силу, мудрость, честность и глубину чувства любви к искусству. Эти качества делают её одной из самых значимых фигур в современном искусстве.

В рамках лекции «Мир Марины Абрамович. Перформанс как испытание» зрители смогут погрузиться в её уникальный мир, полный фантазий, горестей и радостей. Лекцию ведёт Ирина Кустова, историк искусства и арт-менеджер, которая расскажет о ключевых моментах творческого пути Абрамович, её методах работы и влиянии на современное искусство.

Обратите внимание: количество мест ограничено! Не упустите возможность узнать больше о великой художнице и её вкладе в искусство.

Август
15 августа суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 500 ₽

