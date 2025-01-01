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Лекция: Между Сциллой и Харибдой
Киноафиша Лекция: Между Сциллой и Харибдой

Лекция: Между Сциллой и Харибдой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция "Между Сциллой и Харибдой" в Капелле

В рамках программы «Между Сциллой и Харибдой» зрителей ожидает увлекательная лекция, посвященная произведениям великих композиторов. В программе прозвучат произведения таких мастеров, как:

  • Л. Бернстайн
  • Д. Гершвин
  • М. Таривердиев
  • А. Эшпай

Участники беседы

В обсуждении примут участие:

  • В. В. Плешак – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и премий правительства Санкт-Петербурга.
  • Г. Фёдоров – композитор, художественный руководитель «Оркестра 1703».
  • Е. Изотов – концертирующий пианист, доцент Санкт-Петербургской консерватории.

Интересные факты

Лекция станет отличной возможностью для зрителей пообщаться с известными музыкантами и узнать больше о музыкальном наследии XX века. Участники поделятся своими взглядами на творчество композиторов и расскажут о значении их произведений в контексте современного искусства.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и театра в уютной атмосфере Капеллы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 марта
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
17:30 от 400 ₽

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