В рамках программы «Между Сциллой и Харибдой» зрителей ожидает увлекательная лекция, посвященная произведениям великих композиторов. В программе прозвучат произведения таких мастеров, как:
В обсуждении примут участие:
Лекция станет отличной возможностью для зрителей пообщаться с известными музыкантами и узнать больше о музыкальном наследии XX века. Участники поделятся своими взглядами на творчество композиторов и расскажут о значении их произведений в контексте современного искусства.
Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и театра в уютной атмосфере Капеллы!