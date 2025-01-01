Лекция "Между Сциллой и Харибдой" в Капелле

В рамках программы «Между Сциллой и Харибдой» зрителей ожидает увлекательная лекция, посвященная произведениям великих композиторов. В программе прозвучат произведения таких мастеров, как:

Л. Бернстайн

Д. Гершвин

М. Таривердиев

А. Эшпай

Участники беседы

В обсуждении примут участие:

В. В. Плешак – композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и премий правительства Санкт-Петербурга.

– композитор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» и премий правительства Санкт-Петербурга. Г. Фёдоров – композитор, художественный руководитель «Оркестра 1703».

– композитор, художественный руководитель «Оркестра 1703». Е. Изотов – концертирующий пианист, доцент Санкт-Петербургской консерватории.

Интересные факты

Лекция станет отличной возможностью для зрителей пообщаться с известными музыкантами и узнать больше о музыкальном наследии XX века. Участники поделятся своими взглядами на творчество композиторов и расскажут о значении их произведений в контексте современного искусства.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и театра в уютной атмосфере Капеллы!