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Лекция Мэган Виртанен «Театр и мода»
Киноафиша Лекция Мэган Виртанен «Театр и мода»

Лекция Мэган Виртанен «Театр и мода»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театр и мода: Как костюмы влияют на современность

В преддверии нового спектакля, который обещает стать настоящим событием в мире театра, мы приглашаем вас узнать о захватывающей связи театра и моды. Как костюмы персонажей комедии дель арте продолжают оказывать влияние на мировую моду? Почему работы Надежды Ламановой для Московского художественного театра получили одобрение самого Станиславского? Эти вопросы и многие другие будут обсуждены на предстоящей лекции.

Звезды театра и модные новинки

Сара Бернар и другие театральные звезды не просто играли на сцене, но и задавали модные тренды. Их костюмы становились настоящими шедеврами, которые влияли на вкусы зрителей. Как же это происходило? Узнайте об этом на лекции, где вы также сможете узнать, почему Мольер считается революционером театрального костюма.

Советский конструктивизм и театральные костюмы

Не менее интересным станет обсуждение предложений советских конструктивистов для спектаклей Всеволода Мейерхольда. Как именно эти идеи отразились на театральной практике того времени, и как они повлияли на современность?

Костюмы от великих дизайнеров

Также вы сможете узнать о том, как создавались театральные костюмы под руководством ведущих дизайнеров, таких как Кристиан Диор и Александр МакКуин. Их работы стали знаковыми событиями в истории моды и театра.

Спикер лекции – Мэган Виртанен

Расскажет об этом историк моды, коллекционер и организатор культурных мероприятий Мэган Виртанен. Она сотрудничала с Русским музеем, Российской национальной библиотекой и Публичной библиотекой им. Маяковского. Мэган выступала на таких фестивалях, как Dance Open в Санкт-Петербурге и Context.Diana Vishneva, а также была членом жюри конкурсов молодых дизайнеров.

Не пропустите возможность узнать о проекте «Показ мод 1945 года», который проходит в Санкт-Петербурге с 2012 года. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир театра и моды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
19:00 от 600 ₽

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