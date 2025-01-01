Лекция о тайных любви Маяковского и Бриков

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Место: Галерея (рассадка за столиками. Для желающих работает буфет)

Лектор: Александр Ирбе

О событии

«Это останется в веках, и не родился еще тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли. Разве что земля «рухнет», а тогда — все равно» — так писала Лиля Брик о любви к ней Владимира Маяковского и любви к Маяковскому Осипа Брика.

Знаменитый брак втроем: чем он стал для поэта и певца русской революции В. Маяковского? Погибелью или единственным выходом из сложившихся обстоятельств? Как Брики повлияли на жизнь поэта и его творчество?

На лекции вы узнаете о загадке хрупкой, но крайне обольстительной Лили Юрьевны Брик. Как сама Лиля не раз приоткрывала завесу этой загадки? Что связывало между собой Владимира Маяковского и Осипа Брика? Почему они выбрали неординарный путь жизни и творчества?

Также будет обсуждаться судьба Бриков после ухода Владимира Маяковского и что спасло Лилю Юрьевну в советские времена.

О лекторе

Александр Ирбе — писатель, литературовед, член Союза писателей России и международной академии «Русский слог», а также преподаватель проекта «Институт без границ». Он является московедом и автором статей по масонству в русской поэзии, специалистом по эриксоновской психологии и учеником российского теолога и философа Леонида Мациха.