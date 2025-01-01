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Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить»
Билеты от 850₽
Киноафиша Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить»

Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить»

12+
Возраст 12+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Лекция о тайных любви Маяковского и Бриков

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Место: Галерея (рассадка за столиками. Для желающих работает буфет)

Лектор: Александр Ирбе

О событии

«Это останется в веках, и не родился еще тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли. Разве что земля «рухнет», а тогда — все равно» — так писала Лиля Брик о любви к ней Владимира Маяковского и любви к Маяковскому Осипа Брика.

Знаменитый брак втроем: чем он стал для поэта и певца русской революции В. Маяковского? Погибелью или единственным выходом из сложившихся обстоятельств? Как Брики повлияли на жизнь поэта и его творчество?

На лекции вы узнаете о загадке хрупкой, но крайне обольстительной Лили Юрьевны Брик. Как сама Лиля не раз приоткрывала завесу этой загадки? Что связывало между собой Владимира Маяковского и Осипа Брика? Почему они выбрали неординарный путь жизни и творчества?

Также будет обсуждаться судьба Бриков после ухода Владимира Маяковского и что спасло Лилю Юрьевну в советские времена.

О лекторе

Александр Ирбе — писатель, литературовед, член Союза писателей России и международной академии «Русский слог», а также преподаватель проекта «Институт без границ». Он является московедом и автором статей по масонству в русской поэзии, специалистом по эриксоновской психологии и учеником российского теолога и философа Леонида Мациха.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 850 ₽

Фотографии

Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить» Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить» Лекция «Маяковский и Брики. Искусство обольщения и умение жить»

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