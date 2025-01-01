Лекция о истории костюма в ГУМ Кинозале

22 сентября в 19:30 в ГУМ Кинозале состоится увлекательная лекция историка костюма Марьяны Скуратовской, посвященная теме «История кокошника».

Очарование русских традиций

Кокошник — это не просто головной убор. На Руси его носили замужние женщины, и этот красивейший аксессуар передавался из поколения в поколение. В каждой губернии существовали свои уникальные типы кокошников, что делает их изучение особенно увлекательным.

Что вы узнаете на лекции?

Марьяна расскажет об истории появления кокошника, материалах, из которых они изготавливались, и о том, чем кокошник отличается от венца. Вы также узнаете, как этот исторический элемент одежды снова вошел в моду при дворе в XIX веке. Кроме того, лектор обсудит, какие драгоценные тиары можно назвать кокошниками.

О лекторе

Марьяна Скуратовская — историк и исследователь, экскурсовод и лектор Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории моды, членом Союза писателей России и автором книг и курсов по истории костюма. Ее лекции всегда отличаются глубиной и интересными фактами, которые находят отклик у слушателей.

Не упустите возможность погрузиться в мир русских традиций и узнать больше о кокошнике — символе красоты и культурного наследия.