Лекция о Казимире Малевиче: Разрушение музеев или возвышение искусства?

Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер. На этот раз мы обратим внимание на личность Казимира Малевича, который оставил глубокий след в истории и восприятии современного искусства.

Каждый раз, стоя в очереди в музей и борясь за место «под экспонатом», не можем не вспомнить известные слова Малевича о том, что музеи должны быть разрушены. Это высказывание отражает его революционное отношение к искусству, но стоит ли воспринимать его так категорично?

Творчество великого художника

В рамках лекции мы подробно рассмотрим трудности и достижения Малевича как художника и теоретика искусства. Он не просто создавал уникальные произведения, но и активно обсуждал будущие пути развития творчества, нередко вызывая споры и обсуждения среди современников.

Малевич и авангард

Мы также обратим внимание на его влияние на авангардное искусство, раскроем идеи супрематизма и его значение для дальнейшего развития художественных направлений. Приглашаем зрителей не только услышать об этом, но и обсудить, какой след оставил Малевич в современном мире искусства.

Эта лекция — уникальная возможность заглянуть в мир одного из самых радикальных художников XX века. Ожидаем встречи с вами!