Лекция М. Скуратовской. Тема: «Романтика плаща и шпаги в фильмах Татьяны Острогорской»
Лекция Татьяны Острогорской о костюмах в фильмах в ГУМ кинозале

27 августа в 19:30 в ГУМ кинозале пройдет интересная лекция историка костюма Марьяны Скуратовской, посвященная теме: «Романтика плаща и шпаги в фильмах Татьяны Острогорской». Это мероприятие приурочено ко Дню Российского кино и обещает стать настоящим праздником для любителей искусства.

Знаковая фигура в мире кино

Хотя вы можете не знать имени Татьяны Острогорской, наверняка вы знакомы с её шедеврами. Она участвовала в создании костюмов для таких знаковых фильмов, как «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Собака на сене» и «Дон Сезар де Базан». Каждое из этих произведений воссоздавало атмосферу ушедших эпох: от чудесного Ренессанса до динамичного XVII века.

Искусство костюма

Высокие кружевные воротники, бархатные дублеты, летящие плащи и сверкающие пряжки — все эти элементы костюмов удивляли зрителей и погружали их в магию исторического прошлого. Скуратовская обратит внимание на то, как отбор материалов для таких нарядов был настоящим искусством. Времена, когда приходилось искать подходящие ткани и элементы, были непростыми, и именно поэтому работы Острогорской заслуживают особого уважения.

Погружение в детали

Приглашаем вас вновь взглянуть на фильмы своего детства и юности через призму костюмов, создавая новую волну восхищения талантами Татьяны Евгеньевны. Лекция станет уникальной возможностью узнать много нового о тех сложнейших задачах, с которыми она справлялась в процессе работы над своими шедеврами.

Не упустите шанс углубиться в мир театра и кино, открывая для себя ценность художественного костюма. Мы ждем вас на лекции!

Расписание

27 августа
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

