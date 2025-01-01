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Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста»

Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лекция о Леоне Баксте в ГУМ Кинозале

28 июля в 19:30 ГУМ Кинозал приглашает всех желающих на лекцию историка костюма Марьяны Скуратовской. Тема мероприятия: «Мода Леона Бакста».

Леон Бакст: художник и модный дизайнер

Леон Бакст известен как выдающийся художник, в первую очередь в театральной сфере. Однако его влияние на мир моды оказалось не менее значительным, чем на изобразительное искусство. Бакст стал звездой легендарных Русских сезонов, которые захватили Париж яркими красками и «плотоядными восточными шелками» балетов, оформленных им.

Влияние на моду и сотрудничество с кутюрье

Театральная мода Бакста быстро вышла за пределы сцены и стала частью повседневной жизни. Лучшие парижские кутюрье, такие как Поль Пуаре и Жанна Пакен, стремились сотрудничать с ним, что сделало Бакста одним из ведущих дизайнеров своего времени. Его работы изменили женский костюм: он создавал как наряды для повседневной жизни, так и впечатляющие маскарадные костюмы, а также узоры для тканей, которые пользовались популярностью даже за океаном.

Лектор: Марьяна Скуратовская

Марьяна Скуратовская — историк и исследователь, экскурсовод и лектор Музея русского импрессионизма. Она является специалистом по истории моды, членом Союза писателей России и автором книг и курсов по истории костюма. Ее лекция обещает быть увлекательной и познавательной, погружая слушателей в мир моды и искусства.

Не упустите возможность узнать больше о влиянии Леона Бакста на моду и его наследие в театре и повседневной жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста» Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста» Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста» Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста» Лекция М. Скуратовской. Тема: «Мода Леона Бакста»

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